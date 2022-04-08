Нападающий «Астаны» Каримов переходит в «Мактаарал» (А. Кожахмет)

По сообщениям Айдына Кожахмета нападающий «Астаны» Рамазан Каримов переходит в «Мактаарал».

Каримов прошлом сезоне в аренде сыграл за «Каспий» 18 матчей и забил 3 мяча. Но даже при такой скромной статистике, получал вызов в сборную Казахстана по футболу. Даже сыграл против Франции в домашней встрече. Рамазан является воспитанником «Астаны» и все еще связан с клубом контрактом. Однако, в этом сезоне игрок шанса заиграть не получил и будет отыгрывать сезон в «Мактаарале».

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