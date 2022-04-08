Нападающий «Астаны» Каримов переходит в «Мактаарал» (А. Кожахмет)

Теги высшая лига Казахстан Астана Мактаарал Каспий Рамазан Каримов Sports.ru - Казахстан Инсайды Казахстана Спорт Казахстана

По сообщениям Айдына Кожахмета нападающий «Астаны» Рамазан Каримов переходит в «Мактаарал»

Каримов прошлом сезоне в аренде сыграл за «Каспий» 18 матчей и забил 3 мяча. Но даже при такой скромной статистике, получал вызов в сборную Казахстана по футболу. Даже сыграл против Франции в домашней встрече.    Рамазан является воспитанником «Астаны» и все еще связан с клубом контрактом. Однако, в этом сезоне игрок шанса заиграть не получил и будет отыгрывать сезон в «Мактаарале».

Хорошо знаете участников плей-офф ЛЧ 21/22? А сможете отгадать их по эмодзи?

Автор лучшего гола КПЛ-2020 снова в деле: от его ударов уже пострадали «Кызыл-Жар» и «Туран»

Шесть лет переходу Аршавина в «Кайрат»: экс-игрок «Арсенала» приехал в Алматы с лишним весом, месяц тренировался бесплатно, но в итоге оправдал все ожидания

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные