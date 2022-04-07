Сухая серия Мокина составляет 454 минут

Голкипер «Тобола» Александр Мокин обходится без пропущенных голов уже на протяжении 454 минут.

В последний раз 40-летний вратарь пропускал 24 октября 2021 года в матче против «Шахтера».

Рекорд КПЛ принадлежит вратарю «Кайрата» Сергею Бойченко, чья сухая серия в 2005-2006 годах составила 921 минуты.

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