ПФЛК составила символическую сборную 4-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 4-го тура КПЛ.

Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.

Вратарь: Степан Сикач («Акжайык»);

Правый защитник: Багдат Каиров («Тобол»);

Центральные защитники: Мусса Коне («Кызыл-Жар»), Виктор Васин («Кайрат»);

Левый защитник: Тимур Досмагамбетов («Шахтер»);

Центральные полузащитники: Асхат Тагыберген («Тобол»), Думан Нарзилдаев («Каспий»);

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);

Атакующий полузащитник: Дарко Зорич («Кызыл-Жар»);

Левый полузащитник: Уго Видемонт («Актобе»);

Нападающий: Педру Эужениу («Астана»);

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