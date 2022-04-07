ПФЛК составила символическую сборную 4-го тура КПЛ

ПФЛК представила символическую сборную 4-го тура КПЛ.
Команда тура была составлена на основе статистического анализа матчей от компании InStat. Учитывался не только общий индекс действий игроков, но и различные ключевые показатели, характерные для их позиций.
Вратарь: Степан Сикач («Акжайык»);
Правый защитник: Багдат Каиров («Тобол»);
Центральные защитники: Мусса Коне («Кызыл-Жар»), Виктор Васин («Кайрат»);
Левый защитник: Тимур Досмагамбетов («Шахтер»);
Центральные полузащитники: Асхат Тагыберген («Тобол»), Думан Нарзилдаев («Каспий»);
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»);
Атакующий полузащитник: Дарко Зорич («Кызыл-Жар»);
Левый полузащитник: Уго Видемонт («Актобе»);
Нападающий: Педру Эужениу («Астана»);
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