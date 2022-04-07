Женщина, осужденная по делу об убийстве Дениса Тена, вышла на свободу

Жанар Толыбаева, осужденная по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена, вышла на свободу.

В КУИС сообщили, что она не содержится в отделении уголовно-исполнительной системы с декабря прошлого года.

В 2019 году Толыбаеву признали виновной в недонесении о преступлении и осудили на четыре года отбытия наказания в женской колонии, там она родила ребенка.

Денис Тен погиб 19 июля 2018 года в результате конфликта с автоворами, нанесшими бронзовому призеру Сочи-2014 ножевое ранение.

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