Состав «Кайрат-Жастара» на сезон-2022

Известен состав «Кайрат-Жастара» на предстоящий сезон Первой лиги.
Вратарь: Султанбек Досаханов
Защитники: Аслан Ахмедов, Асыл Сармантай, Владислав Кравченко, Александр Мрынский, Сергей Иванов, Амиргали Оразбек, Султан Аскаров
Полузащитники: Рамазан Каримов, Диас Кушкумбаев, Жаннур Кукеев, Роман Чирков, Алиби Мухит, Назар Аль-Хадж, Мирас Оматай, Мирас Кобеев, Амир Темиргали.
Нападающие: Арсений Мелещенко, Нуркелды Толеуханов, Сэйф Попов.
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