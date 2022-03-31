Состав «Кайрат-Жастара» на сезон-2022

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Известен состав «Кайрат-Жастара» на предстоящий сезон Первой лиги.

Вратарь: Султанбек Досаханов

Защитники: Аслан Ахмедов, Асыл Сармантай, Владислав Кравченко, Александр Мрынский, Сергей Иванов, Амиргали Оразбек, Султан Аскаров

Полузащитники: Рамазан Каримов, Диас Кушкумбаев, Жаннур Кукеев, Роман Чирков, Алиби Мухит, Назар Аль-Хадж, Мирас Оматай, Мирас Кобеев, Амир Темиргали.

Нападающие: Арсений Мелещенко, Нуркелды Толеуханов, Сэйф Попов.

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