Состав «Астаны М» на сезон-2022

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Известен состав «Астаны М» на предстоящий сезон Первой лиги.

Вратари: Никита Корнев, Константин Оноприенко, Нагда Бакижев;

Защитники: Онласын Сакен, Диас Канаткали, Кажымукан Загопаров, Максим Мамонтов, Бауыржан Ахаев, Юрий Аханов;

Полузащитники: Санжар Шураханов, Азамат Нуржанулы, Олжас Адиль, Махмуд Дунзуров, Саламат Жумабеков, Айдос Кумаров, Алихан Умбиталиев, Валихан Тюлюпов, Руслан Киргетов, Султан Абдыкадыров;

Нападающий: Андрей Березуцкий.

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