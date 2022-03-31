Состав «Астаны М» на сезон-2022

Известен состав «Астаны М» на предстоящий сезон Первой лиги.
Вратари: Никита Корнев, Константин Оноприенко, Нагда Бакижев;
Защитники: Онласын Сакен, Диас Канаткали, Кажымукан Загопаров, Максим Мамонтов, Бауыржан Ахаев, Юрий Аханов;
Полузащитники: Санжар Шураханов, Азамат Нуржанулы, Олжас Адиль, Махмуд Дунзуров, Саламат Жумабеков, Айдос Кумаров, Алихан Умбиталиев, Валихан Тюлюпов, Руслан Киргетов, Султан Абдыкадыров;
Нападающий: Андрей Березуцкий.
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