Азербайджанский тренер «Турана» Джавадов: «Когда я играл, мы были сильнее Казахстана»

Азербайджанский тренер «Турана» Вагиф Джавадов высказался о предстоящей встрече между Азербайджаном и Казахстаном в группе C3 Лиги наций.

– В первом матче против Молдовы они показали хороший футбол, в ответной встрече довели дело до победного конца в серии пенальти. Молодая команда, в которой имеются и опытные игроки. Тренер местный, и в команде нет легионеров. Матчи с Казахстаном всегда проходили в интересном и принципиальном ключе, как впрочем, и с другими соседями – Турцией и Россией. Со сборными бывших советских республик всегда интересно играть. Когда я играл, мы были сильнее. Если играли вничью или, того хуже, проигрывали, то нам стыдно было выходить на улицу. Сейчас они прибавили, поэтому будет непросто. Но надо думать о своей игре. Матчем со сборной Казахстана мы открываем турнир, так что, надо готовиться.

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