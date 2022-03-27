Велогонщик Astana Qazaqstan Team Луценко получил серьезную травму

Казахстанский гонщик команды Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко упал сегодня днем во время тренировки на Тейде, Тенерифе, Испания.

Из-за внезапного сильного порыва ветра гонщик упал на спуске на левое плечо. Сразу же после падения Алексей был доставлен в местную больницу, где у него был диагностирован перелом со смещением левой ключицы и плеча.

Завтра Алексей Луценко будет перевезен в Бельгию для последующей операции.

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