Казахстанки завоевали серебро на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ

Казахстанские спортсмены завоевали еще одну медаль на чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ в Таиланде.

Ольга Сурмина и Маргарита Торлопова заняли второе место в финале дистанции 500 метров (каноэ-двойка).

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