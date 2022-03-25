Лакиза стал тренером по физподготовке в «Номаде»

Экс-защитник «Барыса» Артемий Лакиза назначен тренером по физподготовке «Номада».

Казахстанский хоккеист, сыгравший более 120 матчей в КХЛ, завершил игровую карьеру в прошлом сезоне.

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