«Ордабасы» подписал хавбека Секу Думбия

Ивуарийский полузащитник Секу Думбия стал игроком «Ордабасы».

Он внесен в заявку шымкентского клуба на сезон.

Статистика игрока здесь.

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