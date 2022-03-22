«Ордабасы» подписал хавбека Секу Думбия

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Ивуарийский полузащитник Секу Думбия стал игроком «Ордабасы».

Он внесен в заявку шымкентского клуба на сезон.

Статистика игрока здесь.

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