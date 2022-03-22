Защитник «Акжайыка» Омаров обратился к фанатам: «Вы должны критиковать, если у нас результата нет. Это правильно»

Игроки «Акжайыка» встретились с фанатами клуба после поражений «Тоболу» и «Ордабасы».

«От лица команды говорю, что мы всегда будем выкладываться на сто процентов. Вы доказываете, что являетесь истинными болельщиками. Мы все читаем в соцсетях ваши переживания, принимаем критику в наш адрес. Вы должны критиковать, если у нас результата нет. Это правильно. От лица команды говорю вам спасибо за то, что вы нас не бросаете и не оставляете, какая бы ситуация не была. Дети, которые занимаются в футбольном центре, тоже переживают», – обратился к ультрас защитник Бауыржан Омаров.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФК «Ақжайық» (@fcakzhayik)

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