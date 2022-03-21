Владимир Капуловский возглавил «Кулагер»

Назначен новый главный тренер петропавловского «Кулагера».

Им стал Владимир Капуловский.

Предыдущий тренер команды – Александр Белявский – оставил свой пост по семейным обстоятельствам в начале марта.

В четвертьфинальной серии чемпионата Казахстана по хоккею «Кулагер» под руководством Анатолия Васильева уступил «Арлану».

Полная доминация Adidas, обновленный «Каспий» и стабильные «Кайрат» с «Астаной». Выбираем лучшую форму сезона

Билеты на матчи КПЛ – самые дешевые в УЕФА. Болельщики платят 1-2$ за матч, а некоторые клубы не берут с фанатов деньги за вход

В Казахстане появились три новые области. А как там дела с футболом? Вспоминаем клубы, которые играли в Жезказгане, Семее и Капшагае