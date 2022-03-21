Рыбакина поднялась на 18-е место в рейтинге WTA

Опубликован обновленный одиночный рейтинг WTA.

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина заняла 18-е место, поднявшись таким образом на две строчки. Ее рекордная позиция в рейтинге – 12-е место.

Юлия Путинцева сохранила 47-ю строчку, Зарина Дияс потеряла две позиции и расположилась на 112-м месте.

Лидером рейтинга остается Эшли Барти (Австралия).

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