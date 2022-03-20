Гонщик Almaty Cycling Team Штейн стал третьим на Grand Prix Manavgat

Гонщик Almaty Cycling Team Иоган Штейн занял третье место на однодневном групповом соревновании Grand Prix Manavgat.

Он преодолел дистанцию за 3 часа, 11 минут и 15 секунд.

Первое место занял Мамыр Сташ (Cycling Sport Club Olymp), а вторым стал Михайло Кононенко (Sakarya BB Pro Team).

Другой гонщик алматинского клуба Игорь Чжан финишировал восьмым.

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