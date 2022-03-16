«Атырау» – «Мактаарал»: где смотреть

«Атырау» сыграет с «Мактааралом» в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу.
Посмотреть можно будет на телеканалах QSport League и Qazsport.
Старт в 15:00 по Нур-Султану.
- Дата проведения
- 17 марта, 12.00, «Мунайши»
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