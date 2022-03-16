«Атырау» – «Мактаарал»: где смотреть

«Атырау» сыграет с «Мактааралом» в 3-м туре чемпионата Казахстана по футболу.

Посмотреть можно будет на телеканалах QSport League и Qazsport.

Старт в 15:00 по Нур-Султану.

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

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Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам