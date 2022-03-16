Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе

Теги BNP Paribas Open Виктория Голубич Елена Рыбакина Sports.ru - Казахстан Федерация тенниса Казахстана Спорт Казахстана

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе.

Ее соперницей была Виктория Голубич из Швейцарии, встреча завершилась победой казахстанки в двух сетах (7:6, 6:2).

Теперь Рыбакиной предстоит сыграть против шестой ракетки мира Марии Саккари (Греция).

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