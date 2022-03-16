Томашевич вызван в сборную Черногории

Защитник «Тобола» Жарко Томашевич получил вызов в сборную Черногории.

Команда проведет учебно-тренировочный сбор в Подгорице с 20 по 29 марта и сыграет два товарищеских матча – с Арменией и Грецией.

Вот и все: «Барыс» завершает сезон-2021/22

Пловчиха из Казахстана Эльмира Айгалиева: попала в спорт из-за любимого сериала, обожает путешествовать и болеет за «Барыс»

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам