«Женис» представил новый логотип

«Женис» представил обновленный логотип, с которым команда будет выступать в Первой лиге.
Редизайном занимался дизайнер Sports.ru Казахстан Нурлыбек Бухпин при тесном сотрудничестве с болельщиками столичного клуба.
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