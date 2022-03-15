«Женис» представил новый логотип

«Женис» представил обновленный логотип, с которым команда будет выступать в Первой лиге.

Редизайном занимался дизайнер Sports.ru Казахстан Нурлыбек Бухпин при тесном сотрудничестве с болельщиками столичного клуба.

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