Казахстанка Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира Азаренко в Индиан-Уэллсе

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина обыграла экс-первую ракетку мира в одиночном разряде Викторию Азаренко на турнире в Индиан-Уэллсе.

22-летняя Рыбакина обыграла 32-летнюю белорусскую теннисистку в двух сетах (6:3, 6:4).

В ходе второго сета Азаренко не смогла сдержать слез, когда ей понадобилась помощь медиков.

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