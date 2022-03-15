«Кайсар» не забил ни одного мяча на третьем УТС в Турции

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«Кайсар» завершил свой учебно-тренировочный сбор в Турции.

Команда Султана Абильдаева провела четыре товарищеских матча и не забила ни одного мяча:

  • «Кайсар» – «Альянс» (Украина) – 0:0
  • «Кайсар» – «Эшой» (Дания) – 0:1
  • «Кайсар» – «Эстерсунд» (Швеция) – 0:0
  • «Кайсар» – «Шинник» (Россия) – 0:3

По итогам прошлого сезона кызылординский клуб вылетел в Первую лигу.

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