Стадион «Шахтера» в Караганде засыпало снегом. Матч с «Аксу» через два дня

Телеграм-канал «Гол емес!» опубликовал видео со стадиона в Караганде.

Поле покрыто толстым слоем снега, что делает его непригодным для игры в футбол.

Матч местного «Шахтера» против «Аксу» в 3-м туре КПЛ должен состояться в среду, 16 марта.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам