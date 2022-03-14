КДК оштрафовал «Астану» на 612 тысяч тенге, «Актобе» – на 306 тысяч

Состоялось очередное заседание Контрольно-дисциплинарного комитета КФФ, где, помимо прочего, были приняты решения по играм КПЛ.

«Астана» – «Шахтер»

За грубую игру, выраженную в агрессивной атаке соперника с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Шахтер» Абдель Азиз Ламанж Нгапу дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 6 марта 2022 года.

За участие в матче игрока, который не имеет права принимать участие в матче на основании пункта 5.3. статьи 5 Регламента Olimpbet-Чемпионата Республики Казахстан, в соответствии со статьями 23, 25, 51 Дисциплинарного регламента аннулировать результаты матча, присудить поражение команде «Астана» в матче против команды «Шахтер» по итогам I тура Olimpbet-Чемпионата Республики Казахстан со счетом 0:3.

В соответствии со статьей 51 Дисциплинарного регламента на ФК «Астана» наложить штраф в размере 200 МРП, что составляет 612 600 (шестьсот двенадцать тысяч шестьсот) тенге. ФК «Астана» оплатить штраф до 11 апреля 2022 года.

«Туран» – «Тараз»

За грубую игру с использованием чрезмерной силы с возможностью сыграть в мяч, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 44 Дисциплинарного регламента игрока команды «Туран» Абилгазы С. дисквалифицировать на два матча. Срок дисквалификации считать с 06 марта 2022 года.

«Кайрат» – «Актобе»

За неподобающее поведение зрителей, выразившееся в зажжении фаера, нецензурной брани в адрес судейской бригады, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Дисциплинарного регламента на ФК «Актобе» наложить штраф в размере 100 МРП, что составляет 306 300 (триста шесть тысяч триста) тенге. ФК «Актобе» оплатить штраф до 11 апреля 2022 года включительно.

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