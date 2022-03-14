Казахстанец Бублик обыграл экс-первую ракетку мира Маррея в Индиан-Уэллсе. Обзор матча

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обыграл экс-первую ракетку мира, двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея (Великобритания) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.
Казахстанец смог взять оба сета (7:6, 6:3).
Это первая победа Бублика над Марреем.
Следующим соперником Александра станет Григор Димитров из Болгарии.
«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов
Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам
Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам
Комментарии