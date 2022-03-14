Казахстанец Бублик обыграл экс-первую ракетку мира Маррея в Индиан-Уэллсе. Обзор матча

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик обыграл экс-первую ракетку мира, двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея (Великобритания) во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе.

Казахстанец смог взять оба сета (7:6, 6:3).

Это первая победа Бублика над Марреем.

Следующим соперником Александра станет Григор Димитров из Болгарии.

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