«Ахмат» и «Урал» не забили голов. Быстров отыграл полный матч

«Ахмат» на выезде сыграл вничью с «Уралом» (0:0) в 21-м туре чемпионата России.

Казахстанец Марат Быстров сыграл полный матч.

Статистика защитника здесь, таблица РПЛ здесь.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам