Чемпионат Казахстана по хоккею. «Бейбарыс» против «Актобе»

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Продолжаются четвертьфинальные серии чемпионата Казахстана по хоккею.

«Бейбарыс» встретится с «Актобе», начало матча в 18:00 по Нур-Султану.

Первая встреча закончилась победой «Бейбарыса» со счетом 5:0.

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