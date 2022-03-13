Чемпионат Казахстана по хоккею. «Бейбарыс» против «Актобе»

Продолжаются четвертьфинальные серии чемпионата Казахстана по хоккею.

«Бейбарыс» встретится с «Актобе», начало матча в 18:00 по Нур-Султану.

Первая встреча закончилась победой «Бейбарыса» со счетом 5:0.

«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам

b