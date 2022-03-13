«Жетысу» подписал Кривенцева, Гладченко, Мухитулы, Елеусова и Казначеева

«Жетысу» объявил о подписании контрактов с пятью новичками.

Ими стали Павел Кривенцев, Максим Гладченко, Казыбек Мухитулы, Мухаммад Елеусов и Валерий Казначеев.

Талдыкорганский клуб, вылетевший в Первую лигу, продолжает подготовку к сезону на УТС на базе «Кайрата» в Алматы.

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«Кайрат» и «Астана» – лидеры по подписчикам в соцсетях. Болельщики любят Instagram, а в Twitter зарегистрировались только 6 клубов

Байсуфинов в сборной – история без счастливого конца: обокрали Украину и Боснию, но без шансов проиграли французам и даже македонцам

Новый тренер сборной – молодой Карпович. Еще недавно он пылил за «Динамо» и «Астану», а теперь вывел «Кызыл-Жар» в Европу и готовит Казахстан к сложнейшим стыкам