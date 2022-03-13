Мавутор раскритиковал руководство «Шахтера»: «Я не приехал в Казахстан, чтобы смотреть на горы и быть на холоде»

Экс-хавбек «Шахтера» Дэвид Мавутор раскритиковал руководство карагандинского клуба и главного тренера Магомеда Адиева.

«Самый честный человек в мире» решил не платить мои деньги. Он думает, что я его не уважаю, потому что я сказал ему заплатить мне мои деньги 20 февраля 2022 года, как в гарантийном письме, а не в дату, когда он сам хочет заплатить мне их частично, после ожидания в течение трех месяцев. А также потому, что я использовал слово «ты», а не «Вы». Я не русский! Интересно, насколько он честен с женой, своими детьми и игроками «Шахтера». Надеюсь, что его «А» – это «А», а не сначала «А», а позже скажет «Б».

Когда мы играли в квалификации Лиги конференций, нам не платили, а когда мы спросили когда нам заплатят, то тренер сказал не думать о деньгах. Мол, надо думать о медалях и кубках, которые мы выиграем. Что мы скажем нашим детям, когда они спросят нас, чего мы добились, играя за «Шахтер»? Мне не 18 лет, мне нужны деньги, а вы говорили о медалях и кубках. Я не приехал в Казахстан, чтобы смотреть на горы и быть на холоде. Когда я играл в Таджикистане, то выиграл все возможные трофеи. За те деньги, которые я там получал, даже не мог купить велосипедную шину.

Потом он нам рассказал какую-то чушь о том, что когда он играл в какой-то команде, то он думал о деньгах и поэтому не мог выиграть кубок. Бла-бла-бла. Он всегда говорил, что будет нашей гарантией и откажется продлевать свой контракт, если они не заплатят нам. Но потом, когда ему предложили продление контракта, он сказал нам, что не хочет чтобы мы снова говорили о зарплате и премиях. Что если мы хотим, то можем уйти из клуба. Ерунда! Сезон уже закончился, а вы говорите, что мы прекратили наш договор. Это ерунда. Я думаю, что тренер создал эту проблему», – написал он в инстаграме.

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