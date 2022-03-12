Чемпионат Казахстана по хоккею. Плей-офф. 1-й тур. «Сарыарка» сыграет с «Алтай-Торпедо», «Торпедо» против «Номада» и другие матчи

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Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. 

Таблица здесь, статистика здесь.

«Арлан» (1) – «Кулагер» (0) – 17:00

«Сарыарка» (1) – «Алтай-Торпедо» (0) – 17:00

«Торпедо» (1) – «Номад» (0) – 17:00

«Бейбарыс» (0) – «Актобе» (0) – 18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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