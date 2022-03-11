Кожамберды провел 100 матчей за «Тараз» в КПЛ

Хавбек «Тараза» Жакып Кожамберды вышел на поле в матче 2-го тура против «Ордабасы» (1:0).
Для игрока, впервые сыгравшего за команду 14 июня 2013 года, эта игра стала 100-й за жамбылский клуб в КПЛ.
Кожамберды с перерывами выступал за «Тараз» в 2013-2015, 2017 и 2019-2020 годах. Он вернулся в команду в феврале 2021-го.
Рекордсмены «Тараза» из числа действующих игроков:
1. Максат Амирханов – 171 матч;
2. Бауыржан Байтана – 110;
3. Абзал Таубай – 108;
4. Алишер Сулей – 106;
5. Жакып Кожамберды – 100;
6. Берик Айтбаев – 89;
7. Джурахон Бабаханов – 74.
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