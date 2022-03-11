Алекс Жуниор: «Я очень рад, что являюсь игроком «Тараза»

Защитник «Тараза» Алекс Жуниор дал интервью клубной пресс-службе после победы над «Ордабасы» во 2-м туре КПЛ.

– Алекс, победа одержана, наверняка довольны сегодняшней игрой?

– Прежде всего, хочу поздравить болельщиков с первой победой нашего клуба в чемпионате страны, а также поблагодарить их за поддержку от начала и до конца матча! Поздравляю также всех своих партнеров по клубу, которые выложились на все сто процентов! Мы все очень довольны результатом, потому что очень хотели победить! Будем продолжать усердно работать для достижения наших целей!

– Болельщики здорово поддерживали твои действия, часто тебе аплодировали.

– Это было невероятно! Я очень рад, что являюсь игроком «Тараза». Я ощутил необычайную атмосферу на стадионе. Скажу откровенно: я никогда не играл ни за одну команду, у которой были бы такие невероятные фанаты. И ради них мы должны стараться! Действительно, мы сделаем все возможное, чтобы сделать их счастливыми в конце сезона!

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