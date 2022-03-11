Нурлан Даиров: «В южном дерби всегда чувствуется необычайно высокий накал»

Защитник «Тараза» Нурлан Даиров прокомментировал победу над «Ордабасы» (1:0) во 2-м туре КПЛ.

– Игра получилась напряженной. В южном дерби всегда чувствуется необычайно высокий накал, который радует зрителей. Любая команда проявляет особое рвение к победе в матчах такого рода. Я рад, что мы добились победы, которая во многом стала возможной благодаря нашим болельщикам. Мы же старались выполнить тренерскую установку, за счет чего и владели преимуществом в первом тайме, воплотив его в победный гол

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