Защитник «Астаны» Оганесян вызван в сборную Армении

Главный тренер сборной Армении по футболу Хоакин Капаррос обнародовал заявочный список на товарищеские матчи с командами Черногории и Норвегии. В список попал защитник «Астаны» Камо Оганесян.

Напомним, что 24 марта подопечные Капарроса проведут в Ереване товарищескую игру с Черногорией, а 29 марта сыграют в Осло с Норвегией.

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