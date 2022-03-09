Тренер «Турана» Джавадов: «Не считал ничьих денег, поэтому не хочу, чтобы кто-то считал мои»

Ассистент главного тренера «Турана» Вагиф Джавадов объяснил выбор места работы.

– Я еще не считал ничьих денег, поэтому не хочу, чтобы кто-то считал мои и говорил о моей зарплате.

Мог бы сказать, что не думал о деньгах, выбирая «Туран», но это было бы ложью. У меня тоже есть семья, дети и расходы.

Но когда получил предложение, первым делом обратил внимание на свои отношения с главным тренером. Те, кто меня знает, понимают, что я ценю дружбу больше, чем деньги.

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