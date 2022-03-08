Объявлен список легионеров, вызванных в сборную Молдовы на матчи с Казахстаном в Лиге Наций

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Главный тренер сборной Молдовы по футболу Сергей Клещенко назвал легионеров, которые войдут в расширенный состав на мартовские стыковые матчи Лиги Наций против Казахстана. Первая игра состоится 24 марта в Кишиневе, а ответная запланирована на 29 марта в Нур-Султане.

Вратари: Станислав Намашко (Кешля, Азербайджан), Дориан Райлян (Униря Деж, Румыния).

Защитники: Олег Рябчук (Олимпиакос, Греция), Игорь Армаш (Волунтарь, Румыния), Вячеслав Посмак (Тузласпор, Турция), Денис Марандич (Целе, Словения), Даниэл Думбравану (Сиена, Италия), Артур Крачун (Царско село, Болгария).

Полузащитники: Артур Ионица (Беневенто, Италия), Вадим Рацэ (Волунтарь, Румыния), Михаил Каймаков (Славен Белупо, Хорватия), Кристиан Дрос (Славия Мозырь, Беларусь), Дмитрий Мандрыченко (Ингулец, Украина).

Нападающие: Виталий Дамашкан (Сепси, Румыния), Раду Гынсарь (Ксанти, Греция), Ион Николаеску (Маккаби Петах-Тиква, Израиль), Вирджилиу Постолаки (Мускрон, Бельгия).

Полный состав будет объявлен 10 марта. В него будут добавлены игроки из молдавского чемпионата, при этом есть вероятность, что в финальный состав попадут и другие легионеры, помимо включенных тех, что представлены выше.

Если Казахстан одержит победу над Молдовой, наша сборная сохранит место в лиге C Лиги Наций сезона 2022/23 и сыграет в группе со Словакией, Беларусью и Азербайджаном. В случае неудачи сборная Казахстана вылетит в лигу D, где сыграет с Лихтенштейном, Андоррой и Латвией.

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