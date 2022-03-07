Дебют Алипа в РПЛ: вышел на 78-й, 1 удар, 2 точных паса, 1 отбор и 5 касаний мяча

«Зенит» победил «Уфу» в матче 20-го тура чемпионата России (2:0).

Казахстанский защитник санкт-петербуржцев Нуралы Алип вышел на замену на 78-й минуте вместо Вендела, когда его команда уже побеждала в счете в два мяча.

За отведенное время на поле Алип сделал две передачи (две точных, точность – 100%), один удар и один отбор и пять касаний мяча. Он ни разу ни разу не вступил в обводку и не поучаствовал в верховых единоборствах.

Это матч стал дебютным для Алипа за «Зенит» в этом сезоне РПЛ. Результативных действий на его счету пока нет.

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