Чемпионат Казахстана по хоккею. «Номад» сыграет с «Арланом», «Снежные Барсы» против «Бейбарыса» и другие матчи

Сегодня пройдет очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

Таблица здесь, статистика здесь.

«Номад» – «Арлан» – 13:00

«Снежные Барсы» – «Бейбарыс» – 13:00

«Кулагер» – «Горняк» – 17:00

«Темиртау» – «Актобе» – 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: Время начала матча по Нур-Султану.

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