Заявка «Турана» на сезон-2022

Теги высшая лига Казахстан Туран Туркестан Sports.ru - Казахстан Спорт Казахстана

Стала известна заявка «Турана» на сезон.

Вратари: Бекжан Токтарбай, Эмиль Балаев, Ержан Токотаев;

Защитники: Касымжан Таипов, Султан Абилгазы, Александр Клещенко, Олжас Керимжанов, Бакдаулет Акберген, Андрей Залеский;

Полузащитники: Лев Скворцов, Санжар Сатанов, Еркин Тапалов, Фархат Мусабеков, Асылжан Аббас, Азат Нургалиев, Чиди Осучукву, Абдуллай Диакате, Максим Федин;

Нападающие: Танат Нусербаев, Шохан Абзалов, Алияр Мухаммед, Темирлан Амиров.

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Таксист из октагона: боец Naiza Сапаргалиев дрался по два раза в день, таксовал вместо тренировок, а сейчас устраивает яркие шоу

Стадион «Астана Арена» открыли в 2009-м: на церемонию приехали Шевченко, Каладзе и Хасан Шаш (обещали итальянский «Милан»), а матч открытия судил Коллина

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные