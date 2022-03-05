Дмитрий Селюк: «Может, стоит подтянуть в РПЛ чемпионов Белоруссии и Казахстана. Или несколько команд из этих стран»

Агент Дмитрий Селюк высказался об ограничениях, наложенных на российский футбол.

– Учитывая текущую ситуацию, РФС пора вводить увеличение количества команд. Может быть, стоит подтянуть чемпионов Белоруссии и Казахстана. Или несколько команд из этих стран. Сборная не играет, клубы отлучены от еврокубков. Поэтому сезон-2022/23 нужно проводить именно такой чемпионат — 18-20 клубов.

Думаю, легионеры все равно будут приезжать. Мы видим, что российские клубы привозят возрастного игрока из Европы, который там не играл. Здесь он может играть, уровень позволяет. А сейчас надо будет спортивным директорам и скаутам отслеживать действительно молодых, талантливых и хороших игроков, которые приедут не за большие деньги, но будут биться и уходить в Европу

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