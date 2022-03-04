Никита Михайлис сыграл 350-й матч в КХЛ

Нападающий «Барыса» и сборной Казахстана Никита Михайлис сыграл юбилейный матч в КХЛ.

Игра против магнитогорского «Металлурга» (2:6) стала для него 350-й.

За все время 26-летний игрок заработал 179 (83+96) баллов, в текущем сезоне он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата.

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