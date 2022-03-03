Владимир Газзаев: «В перспективе «Туран» должен на 40-50% комплектоваться уроженцами Туркестанской области»

Главный тренер «Турана» Владимир Газзаев рассказал о стратегии и о целях на сезон-2022, оценил селекцию клуба.

— Стратегия клуба — поэтапное обновление всего клуба, постоянное улучшение на каждом этапе, но без громких заявлений и резких скачков. Движение step by step – шаг за шагом. Реновация состава, исходя из требований современного футбола, клубная инфраструктура, скаутинг – этим направлениям мы собираемся посвящать свое внимание.

Особое место в нашей стратегии занимает клубная академия. Мы понимаем, что юг нашей страны богат на футбольные таланты, поэтому можем и должны на 20-30%, а в перспективе на 40-50% комплектоваться уроженцами Туркестанской области. На пост руководителя нашей детской академии приглашен сильный зарубежный специалист. В целом, предстоящий сезон будет стартовым в нашей стратегии развития, это своего рода футбольный «стартап».

— Не могу вас не спросить о целях и задачах на сезон. В рамках ближайшего чемпионата какой результат в сезоне — 2022 руководство клуба будет считать успешным?

— Наш клуб, как я уже и говорил, находится в стадии становления, и мы будем стараться показывать в каждой игре хороший результат и качество игры. Оценивать, думаю, будем в конце сезона. Болельщикам необходимо запастись терпением.

— Ваша команда серьезно укрепилась в межсезонье. Как оцените для себя селекцию и перспективы в этом сезоне для «Турана»?

— Учитывая, что в команде и клубе произошли большие перемены, команда должна сыграться и обрести уверенность для того, чтобы игроки были готовы решать серьезные задачи. К сожалению, многие футболисты были подписаны лишь по ходу сборов, а кто-то даже под конец подготовительного периода, соответственно пройти полный цикл предсезонной подготовки смогли не все. Поэтому в этом году отводим себе реальные задачи.

А вот через один-два года, согласно нашему плану, мы будем решать совсем иные задачи – команда однозначно должна бороться за попадание в еврокубковую зону. У нас в команде сейчас хороший сплав молодости и опыта, который обязательно даст результат. Посмотрите, как развивался флагман казахстанского футбола – «Астана». Пять-шесть лет столичная команда крепла, обрела прочные позиции в КПЛ, а затем успешно выступала в еврокубках.

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