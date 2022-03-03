Жоао Пауло: «У меня уже есть гражданство Казахстана. Осталось оформить паспорт»

Нападающий «Кайрата» Жоао Пауло прокомментировал процесс получения гражданства Казахстана и перспективы игры за сборную.

— У меня уже есть гражданство. Осталось оформить паспорт. Жду.

— Не думал, что получение гражданство и паспорта — разные процедуры... Очень интересно, смог ли бы ты принять участие в мартовских матчах Лиги Наций с Молдовой? И разговаривал ли вообще с тобой об этом главный тренер сборной Казахстана?

— Я тоже не знал, что это должно быть следующим шагом. Имея гражданство, можно делать паспорт — это другой процесс. Тренер говорил со мной в конце прошлого сезона.

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