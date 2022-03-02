Яцек Гуральски: «Суперкубок – возможность завоевать очередной трофей для «Кайрата»

Капитан «Кайрата» Яцек Гуральски дал интервью ПФЛК перед матчем за Суперкубок Казахстана.

– Яцек, расскажите, пожалуйста, о подготовке вашей команды?

– Вся подготовка прошла по плану, команда провела второй тренировочный сбор в Турции. Первый проходил в Алматы. Мы очень упорно тренируемся и честно говоря, я, как и вся команда, с нетерпением ждем начала нового сезона.

– Перед сезоном в команде произошли большие изменения. Что ждать болельщикам в новом сезоне?

– Действительно, в клубе произошли большие изменения. В нашей команде сейчас много молодых и талантливых ребят, прибывших из команд из структуры клуба. Мы очень сильно рассчитываем на них в новом сезоне.

– Это первый сбор под руководством Курбана Бердыева. Как вам работа под его руководством?

– Мне очень приятно работать под руководством такого сильного специалиста, как Курбан Бердыев. В процессе подготовки к сезону он очень сильно сконцентрирован на мелочах, а также делает упор на тактику и физическую готовность.

– Впереди матч за Суперкубок Казахстана. Для вас это – возможность выиграть трофей или дополнительный матч в рамках подготовки к чемпионату?

– Ни в коем случае грядущий матч за Суперкубок не является для меня очередным матчем в рамках подготовки к сезону. Я всегда хочу побеждать! Матч с «Тоболом» будет очень важен для команды, так как это возможность завоевать очередной трофей для «Кайрата» и наших болельщиков.

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