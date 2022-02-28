Казахстанские хоккеисты не могут вернуться домой из Украины

Портал Шайба.kz сообщил, что выступающие в Украине казахстанские хоккеисты Рамазан Алдамжаров и Станислав Зинченко пытаются вернуться домой.

«Нападающий херсонского «Днепра» Рамазан Алдамжаров выехал из Киева и уже 36 часов находится в дороге. Сейчас он застрял у украинско-польской границы, где организовалась огромная очередь из машин на 15-20 километров. По словам игрока, с питанием помогают местные жители, которые сами готовят еду и кормят всех.

Защитник белоцерковского «Белого Барса» Станислав Зинченко, 24 февраля находясь в Краматорске, проснулся от звуков взрывов в 5 часов утра. Сейчас игрок находится в Броварах. Вопрос с его эвакуацией еще решается», – пишет источник.

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