Российское СМИ отправило хавбека «Кайрата» Абикена в амстердамский «Аякс» вместо «Аксу» из Павлодарской области

Полузащитник «Кайрата» Айбол Абикен официально перешел в «Аксу» из Павлодарской области на правах аренды.

Портал «Евро-футбол» опубликовал новость о том, что игрок перешел в амстердамский «Аякс».

«Мне нечего стыдиться – я никого не кидал». Камо Оганесян о переходе в «Астану» и финансовых запросах

Самый критикуемый защитник РПЛ Виктор Васин перешел в «Кайрат»: по слухам, за 33-х летнего игрока отдали 100 тысяч евро

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