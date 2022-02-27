«Барыс» перевел Гуркова в список травмированных

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Нападающий «Барыса» Дмитрий Гурков переведен в список травмированных.

Он получил повреждение в товарищеском матче со «Спартаком» и пропустит ближайшие встречи команды.

Казахстанский клуб начнет серию с «Металлургом» в Кубке Гагарина 1 марта.

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