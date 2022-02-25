Казахстан сенсационно обыграл Иран в квалификации баскетбольного Кубка мира

Сборная Казахстана по баскетболу в гостях одержала победу над Ираном (73:69) в матче квалификации Кубка мира-2023.

Самым эффективным игроком команды стал Николай Бажин (23 очка, 6 подборов, 4 передачи, 2 блокшота).

В воскресенье сборная Казахстана, вышедшая на первое место в группе, встретится с Бахрейном в Манаме, начало в 22:00 по Нур-Султану.

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