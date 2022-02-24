Главный тренер сборной Казахстана по футболу Байсуфинов: «Главная цель – выйти в финальную стадию чемпионата Европы»

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов рассказал об уровне казахстанского футбола и о целях на посту тренера сборной.

- Талгат Маруанович, нас также интересуют результаты наших соседей. В частности, Казахстан уже давно играет в Европе в составе УЕФА. Скажите, какой сейчас уровень футбола в стране?

– Казахстан добился большого прогресса в футболе с момента вступления в УЕФА. Можно сказать, что результаты, зафиксированные в играх, постепенно улучшаются. Хочу подчеркнуть, что в отборочном раунде ЧМ-2022 нам удалось отыграть очки у таких серьезных соперников, как Украина и Босния. Наш уровень не уступает таким сборным.

Надеюсь, что позже мы сможем победить таких соперников. В 2007 году Казахстан дома обыграл Сербию со счетом 2:1 и сыграл вничью 2:2 с Бельгией. В 2019 году наша команда одержала крупную победу над Шотландией со счетом 3:0. Кроме того, мы сыграли вничью со сборной Польши со счетом 2:2. На тот момент команда занимала 16-е место в рейтинге ФИФА.

- Что изменилось после перехода казахстанского футбола в УЕФА? Можете назвать положительные и отрицательные стороны этого?

– Развитие этого клуба положительно сказалось на нашем футболе. Хочу подчеркнуть, что наша «Астана» смогла обыграть известные команды «Манчестер Юнайтед» и «Селтик». Посмотреть на нашу домашнюю игру с такими соперниками приехали болельщики из аналогичных стран Центральной Азии – Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Несомненно, очевидно, что наш клубный футбол очень вырос.

- До сих пор сборную Казахстана тренировали иностранные и местные тренеры. Если не ошибаюсь, последние два года вы возглавляете сборную. Какова ваша задача?

– Моя задача – плавно сформировать костяк сборной. Кроме того, нам нужно подготовить подрастающее поколение в сборную. Хочу сказать, что срок – подготовка к отборочным играм в Лигу наций Европы и чемпионат Европы. Главная цель – выйти в финальную стадию чемпионата Европы.

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