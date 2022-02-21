Чемпионат Казахстана по хоккею. «Темиртау» против «Номада» и другие матчи

Очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею.

«Темиртау» – «Номад» (19:00)

«Горняк» – «Сарыарка» (19:00)

«Актобе» – «Кулагер» (20:00)

Время указано по Нур-Султану, таблица здесь.

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