Евгений Акманов: «Ставки за работу комментатора на ОИ и ЧМ составляют 15-20 тысяч тенге. Откуда взяться мотивации к качественной подготовке?»

Журналист Евгений Акманов высказался о качестве подготовки спортивных комментаторов в Казахстане.

– Очевидно, что человек, работающий в прямом эфире соревнования такого масштаба (Олимпиада-2022 – Sports.ru), должен понимать ответственность. Это простая рабочая этика. Не помню, чтобы когда-нибудь были проблемы такого характера у Сергея Райляна, Димы Мостового или Асхата Сагынаева. Последний, уже став продюсером на Qazsport, ставил высокие требования перед комментаторами. Это, конечно, не всем нравилось, но, на мой взгляд, приход на работу минимум за час до эфира и элементарная подготовка даже не должны обсуждаться. В бытность комментатором Сагынаев даже практиковал сверку фамилий участников матча (игроков, тренеров, судей), чтобы в эфире не было расхождений. Сейчас ситуация немного иная. Комментаторам позволяют больше вольностей, отсюда и падение качества.

С другой стороны могу понять и самих комментаторов. Ставки за работу на ОИ и Чемпионатах мира составляют 15-20 тысяч тенге. 10 лет назад, когда КТК показывал Лигу чемпионов УЕФА, мы получали 15 тысяч. Напомнить, сколько тогда стоил доллар? Откуда взяться мотивации к качественной подготовке, если каналы не проявляют никакой заботы о сотрудниках.

Работа клубов на сборах – как привет из прошлого: трансляции на уровне 90-х, «секретные» игроки и почти никаких комментариев

Этническая казашка Акнар Ардак выступает на Олимпиаде за Китай: спортсменка не выиграла медалей, но покорила зрителей красотой

Белорус Павловский: продал вещи и незаконно пересек границу, чтобы дебютировать в ММА, любит образы из аниме и готов зажигать в казахстанской лиге